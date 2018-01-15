Чиновник ФИФА признался в получении денег от Германии после выборов хозяйки ЧМ-2006

CA-NEWS (CA) - Бывший вице-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), катарский предприниматель Мохаммед Бин Хаммам признал получение денег из Германии в связи с проведением в ФРГ чемпионата мира по футболу 2006 года, сообщает Deutsche Welle.

«6,7 млн евро действительно были зачислены на мой счет. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в ФРГ», - рассказал экс-функционер в интервью, которое будет показано в эфире немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 14 января.

Упомянутая сумма была переведена на счет принадлежащей Бин Хаммаму фирмы Kemco в 2002 году. При этом была реализована сложная финансовая схема, к которой, возможно, причастен глава оргкомитета ЧМ-2006, легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer). Назначение этого перевода до сих пор остается загадкой: решение о том, что турнир пройдет в Германии было принято в Цюрихе двумя годами ранее.

В 2016 году комитет по этике ФИФА начал расследование обстоятельств, при которых Германия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2006 года. Предполагалось, что в немецком заявочном комитете была создана "черная касса", куда было тайно перечислено в 2000 году 10,3 млн швейцарских франков (6,7 млн евро). По информации издания Der Spiegel, деньги были предназначены для подкупа четырех представителей Азии в исполкоме ФИФА. В итоге комитету по этике так и не удалось доказать факт покупки Германией права проведения ЧМ-2006.

Мохаммед Бин Хаммам был в 2012 году пожизненно дисквалифицирован ФИФА. Это решение было связано с работой следственной группы комитета федерации по этике, которым руководил американский юрист Майкл Гарсиа. По ее данным, Бин Хаммам, возглавлявший Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) и баллотировавшийся в 2011 году на пост президента ФИФА, давал взятки представителям Карибского футбольного союза в обмен на их голоса на выборах. Кроме того, его подозревают в коррупции при получении Катаром права на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году.