На таджикско-афганской границе ликвидирован контрабандист, изъято 32 кг наркотиков

- Один контрабандист обезврежен в результате боестолкновения с таджикскими пограничниками и сотрудниками милиции на прошлой неделе на таджикско-афганской границе, на юге Таджикистана, сообщает Авеста.

В ходе совместной операции военнослужащих погранвойск с сотрудниками УМВД Хатлонской области была пресечена попытка контрабанды партии наркотиков из Афганнистана.

Группа афганских контрабандистов в составе 4-5 человек пыталась пересечь государственную границу Таджикистана, однако столкнулась с отпором пограничников и милиционеров Таджикистана.

Между силовиками и преступниками завязалась перестрелка, в результате которой один контрабандист был обезврежен, остальным удалось скрыться на сопредельной территории.

В ходе осмотра места происшествия пограничники обнаружили порядка 32 килограмм опиума. Расследование по данному факту продолжается, сообщил М.Улугходжаев, пресс-секретарь пограничных войск.