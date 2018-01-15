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  15 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На таджикско-афганской границе ликвидирован контрабандист, изъято 32 кг наркотиков
CA-NEWS (TJ) - Один контрабандист обезврежен в результате боестолкновения с таджикскими пограничниками и сотрудниками милиции на прошлой неделе на таджикско-афганской границе, на юге Таджикистана, сообщает Авеста.

В ходе совместной операции военнослужащих погранвойск с сотрудниками УМВД Хатлонской области была пресечена попытка контрабанды партии наркотиков из Афганнистана.

Группа афганских контрабандистов в составе 4-5 человек пыталась пересечь государственную границу Таджикистана, однако столкнулась с отпором пограничников и милиционеров Таджикистана.

Между силовиками и преступниками завязалась перестрелка, в результате которой один контрабандист был обезврежен, остальным удалось скрыться на сопредельной территории.

В ходе осмотра места происшествия пограничники обнаружили порядка 32 килограмм опиума. Расследование по данному факту продолжается, сообщил М.Улугходжаев, пресс-секретарь пограничных войск.

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