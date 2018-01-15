Израильский телеканал Channel 9 осветит турпотенциал Узбекистана

- Государственным комитетом Узбекистанf по развитию туризма совместно с Министерством юстиции и МИД организован визит представителей израильского канала CHANNEL 9 , сообщает uzreport.uz .

В рамках визита установлено тесное сотрудничество и готовятся ряд проектов в виде цикла передач об исторических городах республики, национальной кухне, музыке, прикладном искусстве и ремёслах с целью продвижения туристского продукта Узбекистана, а также привлечения туристических потоков из Израиля.

В рамках первого дня инфотура съемочные работы проводились в Бухаре, которая является одним из древнейших городов Средней Азии и одним из центров на Шелковом пути. В этом городе-музее, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, израильские журналисты сняли серию материалов и интервью для разных передач канала.

Гости с восхищением отметили, что «Бухара явно недооценена у туристов, это город поэзии и сказок, где легенды витают над зигзагами уличных лент, в вертикалях минаретов, а каждый камень в кружеве каменной кладки покрыт пылью вечности».

Внимание израильских журналистов привлекла концепция безопасного туризма, которая уже реализована: создано управление туристической полиции со знанием иностранных языков. Система в одно и тоже время служит для обеспечения безопасности иностранных туристов и функционирует как мобильный инфо-центр.

«... нас удивило большое количество гостиниц с международным стандартом обслуживания, отзывчивым персоналом, современная транспортная инфраструктура и особенно ― дружелюбная атмосфера страны, в которой бок о бок существуют мусульманские мечети, христианские церкви и древнейшие синагоги, что немаловажно для израильского туриста», ― отметил Генеральный продюсер телеканала Евгений Шварц.

Творческая группа израильского телеканала продолжит съемки в Самарканде и Ташкенте.

Канал транслируется на русском языке в Израиле, США, Канаде, Германии, Австралии, а также в странах Балтии, Восточной Европы и СНГ. 82% русскоязычного населения Израиля являются постоянными зрителями телеканала, где транслируются новостные и аналитические обзоры, ток-шоу и развлекательные программы. Аудитория канала только в Израиле превышает 2 млн., а за границей ― 6 млн. человек.