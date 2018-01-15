При драке с ножами в школе в Перми пострадали 14 учеников и преподаватель

- По данным полиции, инцидент с применением ножей произошел в результате конфликта между двумя несовершеннолетними, один из которых учится в этой школе, второй — учился ранее. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Зачинщики драки задержаны.

После нападения в школе часть детей убежали в находящийся рядом торговый центр, добавили в минздраве.

О нападении в пермской школе №127 стало известно утром 15 января. Два подростка устроили драку с применением ножей. В результате ЧП пострадали школьники и учитель, которые попытались разнять конфликтующих. Ранее министерство территориальной безопасности Пермского края сообщало о девяти пострадавших в инциденте и троих госпитализированных.

Источник РБК в МВД сообщал, что пострадали шесть человек 2007 года рождения, три человека 2006 года рождения. Из них один мальчик 2007 года рождения доставлен в реанимацию.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).