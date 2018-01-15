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  15 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане объявлен призыв в армию
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 января подписал постановление «Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы».

Согласно документу, в феврале – марте 2018 года на срочную военную службу будут призваны граждане Узбекистана призывного возраста, не имеющих права на отсрочку от призыва.

Граждан, годных к несению срочной военной службы и не имеющих права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемых в Вооруженные Силы в ходе настоящего призыва, зачислят в мобилизационный призывной резерв.

В феврале – апреле 2018 года в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан будут уволены граждане, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, говорится в документе.

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