В Африке на руднике найден пятый по величине алмаз в мире

CA-NEWS (CA) - Один из крупнейших алмазов в мировой истории найден в королевстве Лесото в Африке на руднике Letseng, сообщила в понедельник эксплуатирующая рудник южноафриканская компания Gem Diamonds Ltd.

Gem Diamonds recovers exceptional quality 910 carat, D colour Type IIa diamond from Letšeng pic.twitter.com/tEVQ4zFrwi — Gem Diamonds Limited (@GemDiamondsLtd) January 15, 2018

Масса драгоценного камня исключительного качества составляет 910 каратов, говорится в сообщении компании.

Бесцветный (шкала D) камень относится к типу IIa, то есть почти не содержит примесей азота или бора; таких алмазов в мире меньше 1% добычи.

Обнаруженный алмаз, по размерам является пятым в истории. Впереди только «Куллинан» (3 106 каратов), «Наш свет» (1 109 каратов), «Эксельсиор» (995 каратов) и «Звезда Сьерра-Леоне» (968 каратов).

О цене пока говорить рано, но она вполне может превысить $50 млн, отмечают в Gem Diamonds.