Нефть не главное в отношениях между США и Казахстаном, - представитель Госдепа СШП

- Помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс провела телефонный пресс-брифинг, посвященный визиту президента Нурсултана Назарбаева в Вашингтон и сотрудничеству с Центральной Азией.

"На следующей неделе мы принимаем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Это прекрасная веха отношений между нашими странами. У президента будет обед с президентом США Дональдом Трампом, а также совещание с вице-президентом США Майком Пенсом. Они обсудят широкий диапазон глобальных вопросов", — сказала Уэллс в приветственной речи, сообщив также, что в декабре была в с визитом в Астане.

Она подчеркнула, что партнерство двух стран продолжается и укрепляется уже 26 лет, а также охватывает такие сферы как торговля, инвестиции, образование, нераспространение ядерного оружия. С 1991 года США поддерживает это партнерство и выход Казахстана на арену как важной державы, которая в этом году председательствует в Совете Безопасности ООН, сообщает Sputnik-Казахстан.

"Сегодня я подпишу с послом Казахстана специальное соглашение о воздушной навигации, которое будет способствовать укреплению связей между нашим руководством", — рассказала Уэллс.

"Я никогда так не думала, что отношения двух стран завязаны на нефти. Конечно, экономические отношения — важный элемент и баланс политических отношений, но Казахстан становится глобальным лидером не поэтому, а из-за своей принципиальной позиции по вопросам нераспространения, по причине курса своей внешней политики, по региональной безопасности и отношению к Афганистану, а также программ, которые запускает президент Казахстана, в частности "Болашак", которая укрепляет связи с западом. Поэтому я повторяю, что экономический элемент важен, но не это делает Казахстан лидером на мировой арене", — подчеркнула Уэллс.

Представитель госдепа также ответила, какие экономические темы будут обсуждать Назарбаев и Трамп.

"Мы продолжим разговор по увеличению экономической диверсификации и будем поощрять создание более гостеприимного делового климата, потому что именно это привлекает иностранные инвестиции в Казахстан. Когда американские инвесторы рассматривают возможность вложения денег в страну, они учитывают успех или неуспех уже присутствующих в стране компаний. Мы будем делать все возможное, чтобы решить имеющиеся проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью, а также обеспечить уважение к контрактам", — рассказала Уэллс.

Уэллс отметила, что американский бизнес является крупнейшим инвестором в Центральную Азию и видит в ней огромный потенциал.

"В этом контексте хочу упомянуть инициативу Казахстана — Торговый форум. Мы приветствуем решение Казахстана проводить ежегодный диалог. Результатом предыдущего диалога была инициатива по интеллектуальной собственности, что будет способствовать развитию положительного делового климата в стране", — указала спикер.

Ближайший официальный визит Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки состоится 16-18 января 2018 года.