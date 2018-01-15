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  15 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Головкину вручили удостоверение почетного гражданина Карагандинской области

CA-NEWS (KZ) - Геннадию Головкину сегодня, 15 января, вручили удостоверение почетного гражданина Карагандинской области. Чемпион специально прилетел на награждение в Караганду, передает Tengrinews.kz.

Награду Головкину вручил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Спортсмена поздравили депутаты и тренеры. Ранее сообщалось, что решение присвоить Головкину звание "Почетный гражданин Карагандинской области" было принято и одобрено народными избранниками на XIII сессии Карагандинского областного маслихата.

Ранее казахстанский боксер был признан WBC лучшим боксером 2017 года, а его поединок с "Канело" - боем года. В январе 2018 года в Караганде был открыт музей, посвященный Геннадию Головкину.

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