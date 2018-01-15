Какие документы подпишут Назарбаев и Трамп

CA-NEWS (KZ) - Пресс-секретарь президента Казахстана Айдос Укибай рассказал о визите Нурсултана Назарбаева в США и предстоящей встрече с Дональдом Трампом, передает Tengrinews.kz.

"Безусловно, ключевым событием (в предстоящие дни - прим.) в деятельности главы государства будет официальный визит в США. В его рамках состоятся переговоры на высшем уровне. В повестке встречи Нурсултана Назарбаева с президентом США Дональдом Трампом обозначен широкий спектр вопросов. Особый акцент будет сделан на дальнейшем развитии двустороннего политического, торгово-экономического взаимодействия, привлечении американских инвестиций в экономику Казахстана", - сообщил Айдос Укибай.

Он также отметил, что в рамках председательства нашей страны в Совете Безопасности ООН Глава государства примет участие в его заседании и выступит с речью. "В целом программа этого исторического визита насыщенная. Запланированы встречи Главы государства с ведущими американскими политиками и бизнесменами. Пресс-служба президента РК будет предоставлять подробную информацию о ходе и результатах визита", - отметил Айдос Укибай.

Пресс-секретарь президента также рассказал, какую экономическую выгоду можно ожидать от официального визита Нурсултана Назарбаева в США.

"По итогам визита будет принято совместное заявление президентов двух государств о расширенном стратегическом партнерстве, которое предусматривает дальнейшее углубление казахстанско-американских связей в XXI веке. Также в рамках переговоров запланировано подписание ряда соглашений на несколько миллиардов долларов. Совместные проекты с участием американского капитала будут охватывать различные сферы экономики Казахстана. Официальный визит главы государства в США придаст новый импульс двусторонним отношениям и задаст им долгосрочную позитивную динамику", - добавил Айдос Укибай.

Он подчеркнул, что председательство Казахстана в СБ ООН повышает статус и авторитет страны на международной арене.

"Это и ценный опыт для нашей дипломатии, и возможность участвовать нам в процессе принятия решений, которые влияют на ситуацию в мире и регионе. Руководство в комитетах Совета Безопасности ООН будет способствовать дальнейшему усилению взаимодействия Казахстана с различными странами мира в рамках борьбы с современными вызовами и угрозами. Казахстан получает новые возможности напрямую участвовать в формировании текущей глобальной повестки дня в сфере безопасности, а также продвигать наиболее важные интересы и проблемы центральноазиатского региона на международном уровне", - заключил пресс-секретарь президента Казахстана.



