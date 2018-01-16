Духовное управление мусульман Узбекистана назвало доклад Госдепа США о религиозной свободе в стране «ошибочным»

- Узбекистан, общество
- 9:07, 16 января 2018
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Ранее Соединенные Штаты внесли Узбекистан в число 10 стран, «вызывающих особую обеспокоенность» в связи с нарушениями свободы совести и подавлением религиозных свобод.
Как приводится в опровержении ДУМУ, доклад Госдепартамента США по Узбекистану основан на предвзятой информации и находится в противоречии с реальным положением дел.
«Стоит отметить, что лица, ответственные за составление доклада, не обращались за информацией в организации 16 религиозных конфессий, которые осуществляют деятельность в Узбекистане. В частности, в Духовное управление мусульман, Ташкентский исламский университет и международный научно-исследовательский центр при комплексе имама Бухари. Очень прискорбно, что, ссылаясь на неизвестные источники, американские специалисты вынесли необоснованное и далекое от истины заключение в докладе относительно ситуации со свободой совести и религиозными свободами в Узбекистане», – говорится в опровержении.
По данным Духовного управления мусульман Узбекистана, в прошлом году в религиозной сфере произошли серьезные изменения. В частности, в стране созданы Центр исламских цивилизаций и международные исследовательские центры имени имама Бухари и имама ат-Термизи. В областях открыты пять научных школ, специализирующихся на изучении исламской науки. По всей республике построено 15 и отремонтировано 55 мечетей, сообщили в ДУМУ.