Женщинам Саудовской Аравии впервые позволили посетить футбол без сопровождения мужчин

CA-NEWS (CA) - Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам самостоятельно посещать футбольные стадионы для просмотра матчей, сообщает в Twitter Agence France-Presse.

