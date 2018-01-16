Женщинам Саудовской Аравии впервые позволили посетить футбол без сопровождения мужчин

CA-NEWS (CA) - Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам самостоятельно посещать футбольные стадионы для просмотра матчей, сообщает в Twitter Agence France-Presse.

Saudi Arabia allows women to enter a football stadium for the first time to watch a match, as the ultra-conservative kingdom eases strict decades-old rules separating the sexes pic.twitter.com/3lnxCASTnW — AFP news agency (@AFP) January 13, 2018

Накануне первый такой матч прошел в Джидде. Там же открылся женский автосалон. По данным издания, в пятницу болельщицы были допущены на матч с участием профессиональных команд «Аль-Ахли» и «Аль-Батен» в Джидде. Перед игрой в сувенирных ларьках команд продавали женские платки с символикой клубов.

На прошедшей неделе правительство королевства объявило, что женщины смогут посмотреть три футбольных матча в специально отведенных секторах стадионов. Причем им разрешается прийти на футбольную арену как в сопровождении семьи, так и в одиночку.

Девушка, помогавшая организовать первый футбольный матч с женщинами в качестве зрителей в Саудовской Аравии, сказала Би-би-си, что это был совершенно невероятный опыт.

Футбольная фанатка 18-летняя Сара Алькашгари не только присутствовала, но и организовывала пятничный матч в Джидде. «Это то, чего женщины наконец добились. Мы хотели попасть на стадионы, и мы это сделали», - говорит она.

«Я очень большая фанатка футбола. Я люблю как играть в него, так и смотреть».

«Но я никогда не была на футбольном матче. Это мой первый опыт. Для меня как саудовской женщины это было больше чем просто матч».

«Мне хотелось поучаствовать как угодно, даже если я была малой частью команды из 200 девушек-организаторов», - продолжает она. Алькашгари добавляет, что было невероятно увидеть победу своей команды «Аль-Ахли» со счетом 5:0.

Для того, чтобы дать возможность женщинам поприсутствовать на футбольном матче, на стадионе была отгорожена специальная так называемая семейная секция, где женщинам было позволено наблюдать за игрой в сопровождении родственников. Ограждение также помогало разделить зрительниц и холостых болельщиков-мужчин.

На стадионе были также оборудованы специальные билетные кассы, где зрительниц обслуживали исключительно продавцы-женщины.

Саудовская Аравия приедерживается наиболее фундаменталистской трактовки ислама и остается одной из немногих стран, где женщины поражены во многих правах.

Так, у женщины должен быть опекун мужского пола - муж, а при отсутствии такового - отец, брат, дядя, дедушка или даже сын. Без его разрешения женщина не может устраиваться на работу, выезжать из страны, открывать счет в банке и даже покидать дом.

В рамках программы кронпринца Мухаммеда бин Салмана предусматривается некоторое послабление этих ограничений. Так, в мае 2017 он издал указ, согласно которому женщинам более не надо просить разрешения своего опекуна для того, чтобы поступить в университет или лечь на операцию в больницу.