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  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк Таджикистана выразил опасение по использованию криптовалют
CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана впервые озвучил официальную позицию об использовании криптовалют в стране. «Опираясь на опыт финансовых институтов, Нацбанк предупреждает граждан о рисках, связанных с использованием криптовалют», говорится в письменном ответе национального регулятора.

В Нацбанке РТ считают, что в силу анонимности многих операций криптовалюты, в том числе, биткоины, могут использоваться, в том числе, для проведения сомнительных операций. «Криптовалюта может подвергаться кибератакам или использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. Исходя из того, что операции между владельцами криптовалют проходят без участия финансовых учреждений, возможны преступные операции, например, реализация наркотических средств и психотропных веществ с использованием виртуальных денег».

В Таджикистане криптовалюта официально не является средством обмена и сбережения, а также расчетной единицей. В стране все финансовые операции осуществляются только национальной валютой – сомони. Нацбанк РТ предупреждает, что не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Виртуальные деньги Биткоин (Bitcoin) – это первая криптовалюта, электронные средства, которые создал никому не известный программист (или группа программистов) под псевдонимом Сатоши Накамото. Произошло это в 2009 году. Термин "Биткоин" и специфику (алгоритм работы Биткоина) придумал именно он. По словам специалистов, криптовалюта Биткоин имеет основные функции и свойства обычных денег разных стран - является средством обмена и сбережения, а также расчетной единицей. Тем не менее, Биткоин остается криптовалютой.

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