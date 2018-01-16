Французская актриса Катрин Денев извинилась за защиту права мужчин «приставать к женщинам»

- Французская актриса Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия после открытого письма с осуждением кампании против сексуальных домогательств, которая, по ее мнению, зашла слишком далеко, сообщает Би-би-си.

Она сказала, что просит прощения, если задела чувства жертв "отвратительных действий".

На прошлой неделе письмо, под которым кроме актрисы подписалось еще около 100 известных писателей, актрис и ученых, вызвало бурную реакцию феминистского сообщества. Открытое письмо было опубликовано в газете Le Monde.

Некоторые активистки считают, что это письмо - попытка нивелировать опасность сексуального насилия.

В нем говорилось, что хотя и необходимо высказываться против злоупотребления властью мужчинами, непрекращающиеся обвинения начали выходить из-под контроля.

"Я отдаю должное всем жертвам этих отвратительных действий, которые могли почувствовать себя оскорбленными письмом, опубликованным Le Monde. Им и только им я приношу свои извинения", - заявила актриса в письме, опубликованном на сайте издания Liberation.

Денев заметила, что в письме в Le Monde не было ничего, что оправдывало бы сексуальные домогательства.

"Иначе я бы его не подписала", - поясняет она.

Подписавшиеся под письмом назвали пуританством кампанию против сексуальных домогательств, развернувшуюся после ряда громких сексуальных скандалов.

Они также осудили волну "доносов" на мужчин, распространившуюся после обвинений в насилии известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Вайнштейн отрицает все обвинения в сексе без согласия женщин, однако признал, что его поведение принесло "много боли".

Что говорится в открытом письме?

В письме говорится, что "мужчины были вынуждены отказаться от своей работы только из-за того, что дотронулись до чьей-то коленки или попытались кого-то поцеловать".

"Насилие - это преступление, но попытка соблазнения, даже настойчивая и грубая - не преступление", - считают авторы письма.

Авторы пишут, что такой подход к проблеме предполагает отношение общества к женщине как к слабому существу, извечной жертве.

"Как женщины, мы не хотим быть частью такого феминизма, который вместо того, чтобы осуждать злоупотребление властью, взращивает вражду по отношению к мужчинам и сексуальности", - говорится в письме известных француженок.

Кто под ним подписался?

Денев - самая известная из числа подписантов.

В числе других 99 женщин - актриса Кристин Буассон, консервативная журналистка Элизабет Леви, Бриджит Ляэ, порнозвезда 1970-ых, которая теперь работает ведущей ток-шоу, а также писательница и редактор Катрин Милле.

Есть там и менее известные имена из мира шоу-бизнеса, искусства, медиа, науки. Большинство подписавшихся - не известные французской публике профессионалы в своих областях.

Каков был ответ?

Письмо породило большую дискуссию во Франции. В среду группа из около 30 феминисток выпустила заявление с обвинением Денев и других подписанток в попытке замять скандалы, порожденные делом Вайнштейна, и в полном пренебрежении к жертвам сексуального насилия.

В социальных сетях многие выражали злость или грусть по поводу письма. Один из французских пользователей о неспособности женщин прийти к единому мнению, заметив, что они "так и не смогли договориться".

Ответная реакция на письмо, тем не менее, не находится на первых полосах газет, и не вышла в тренды "Твиттера" во Франции. Возможно, это произошло из-за того, что сексуальные скандалы люди с разными мнениями обсуждают во Франции уже пару месяцев.

Из-за дискуссии общество разделилось на две части: более старшее поколение рассматривает флешмоб #MeToo (#ЯТоже) и подобные кампании как угрозу сексуальной свободе, полученной в 1960-ые, а более молодое видит кампанию против домогательств как еще один шаг в борьбе за права женщин.

Денев была замечена в подобном раньше?

Катрин Денев - явно не звезда активизма. Однако, в прошлом году 74-летняя актриса выступила против кампаний в соцсетях с обвинениями мужчин, замеченных в домогательствах.

По ее мнению, участники этой кампании просто пытаются устыдить мужчин, обвиненных в домогательствах.

Женщины и мужчины со всего мира, подвергшиеся сексуальным домогательствам, делились своими историями, используя хештег #MeToo.

Эту кампанию начала в своем "Твиттере" актриса Алисса Милано, призвав женщин открыто рассказать о пережитых домогательствах.

Во Франции пользователи "Твиттера" для рассказа о насилии использовали хештег #Balancetonporc (буквально - "сдай свою свинью", также можно перевести как "сдай насильника" или "расскажи о его свинствах" - прим).

Денев, номинантка на "Оскар", снялась более чем в 100 фильмах, первый из которых вышел в 1957 году.