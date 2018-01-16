Французская актриса Катрин Денев извинилась за защиту права мужчин «приставать к женщинам»

- Азия и мир, общество
- 9:21, 16 января 2018
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Она сказала, что просит прощения, если задела чувства жертв "отвратительных действий".
На прошлой неделе письмо, под которым кроме актрисы подписалось еще около 100 известных писателей, актрис и ученых, вызвало бурную реакцию феминистского сообщества. Открытое письмо было опубликовано в газете Le Monde.
Некоторые активистки считают, что это письмо - попытка нивелировать опасность сексуального насилия.
В нем говорилось, что хотя и необходимо высказываться против злоупотребления властью мужчинами, непрекращающиеся обвинения начали выходить из-под контроля.
"Я отдаю должное всем жертвам этих отвратительных действий, которые могли почувствовать себя оскорбленными письмом, опубликованным Le Monde. Им и только им я приношу свои извинения", - заявила актриса в письме, опубликованном на сайте издания Liberation.
Денев заметила, что в письме в Le Monde не было ничего, что оправдывало бы сексуальные домогательства.
"Иначе я бы его не подписала", - поясняет она.
Подписавшиеся под письмом назвали пуританством кампанию против сексуальных домогательств, развернувшуюся после ряда громких сексуальных скандалов.
Они также осудили волну "доносов" на мужчин, распространившуюся после обвинений в насилии известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
Вайнштейн отрицает все обвинения в сексе без согласия женщин, однако признал, что его поведение принесло "много боли".
Что говорится в открытом письме?
В письме говорится, что "мужчины были вынуждены отказаться от своей работы только из-за того, что дотронулись до чьей-то коленки или попытались кого-то поцеловать".
"Насилие - это преступление, но попытка соблазнения, даже настойчивая и грубая - не преступление", - считают авторы письма.
Авторы пишут, что такой подход к проблеме предполагает отношение общества к женщине как к слабому существу, извечной жертве.
"Как женщины, мы не хотим быть частью такого феминизма, который вместо того, чтобы осуждать злоупотребление властью, взращивает вражду по отношению к мужчинам и сексуальности", - говорится в письме известных француженок.
Кто под ним подписался?
Денев - самая известная из числа подписантов.
В числе других 99 женщин - актриса Кристин Буассон, консервативная журналистка Элизабет Леви, Бриджит Ляэ, порнозвезда 1970-ых, которая теперь работает ведущей ток-шоу, а также писательница и редактор Катрин Милле.
Есть там и менее известные имена из мира шоу-бизнеса, искусства, медиа, науки. Большинство подписавшихся - не известные французской публике профессионалы в своих областях.
Каков был ответ?
Письмо породило большую дискуссию во Франции. В среду группа из около 30 феминисток выпустила заявление с обвинением Денев и других подписанток в попытке замять скандалы, порожденные делом Вайнштейна, и в полном пренебрежении к жертвам сексуального насилия.
В социальных сетях многие выражали злость или грусть по поводу письма. Один из французских пользователей о неспособности женщин прийти к единому мнению, заметив, что они "так и не смогли договориться".
Ответная реакция на письмо, тем не менее, не находится на первых полосах газет, и не вышла в тренды "Твиттера" во Франции. Возможно, это произошло из-за того, что сексуальные скандалы люди с разными мнениями обсуждают во Франции уже пару месяцев.
Из-за дискуссии общество разделилось на две части: более старшее поколение рассматривает флешмоб #MeToo (#ЯТоже) и подобные кампании как угрозу сексуальной свободе, полученной в 1960-ые, а более молодое видит кампанию против домогательств как еще один шаг в борьбе за права женщин.
Денев была замечена в подобном раньше?
Катрин Денев - явно не звезда активизма. Однако, в прошлом году 74-летняя актриса выступила против кампаний в соцсетях с обвинениями мужчин, замеченных в домогательствах.
По ее мнению, участники этой кампании просто пытаются устыдить мужчин, обвиненных в домогательствах.
Женщины и мужчины со всего мира, подвергшиеся сексуальным домогательствам, делились своими историями, используя хештег #MeToo.
Эту кампанию начала в своем "Твиттере" актриса Алисса Милано, призвав женщин открыто рассказать о пережитых домогательствах.
Во Франции пользователи "Твиттера" для рассказа о насилии использовали хештег #Balancetonporc (буквально - "сдай свою свинью", также можно перевести как "сдай насильника" или "расскажи о его свинствах" - прим).
Денев, номинантка на "Оскар", снялась более чем в 100 фильмах, первый из которых вышел в 1957 году.