Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон, сообщает пресс-служба Акорды.

"В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США. Кроме того, президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении. Переговоры лидеров двух стран пройдут во вторник.

По данным пресс-службы Назарбаева, официальный визит продлится три дня: с 16 по 18 января включительно. У президента Казахстана запланированы встречи с представителями официальных и деловых кругов США.

Назарбаев также примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по теме нераспространения оружия массового уничтожения, намеченном на 18 января. В Астане надеются, что визит позволит расширить сотрудничество между странами.

"Основная цель визита - укрепление доверительных контактов на высшем уровне, дальнейшее углубление и расширение взаимодействия между Астаной и Вашингтоном по всему спектру казахстанско-американского сотрудничества с выведением двусторонних отношений на новый уровень", - заявил глава Комитета международной информации МИД Казахстана Талгат Жумагулов.

Жумагулов уверен, что визит президента Казахстана в США "призван стать важным политическим сигналом для расширения двусторонних деловых связей, углубления торгово-экономического, инвестиционного и инновационно-технологического партнерства".

"Если углубиться в историю, то начало тесного взаимодействия между Казахстаном и США было положено в сфере ядерного разоружения и нераспространения еще в начале 90-х годов. Казахстан продолжает работать с американскими, как и с другими международными партнерами, для поддержания международной и региональной безопасности. Казахстан проявил себя ответственным партнером международного сообщества в стабилизации ситуации в Афганистане", - отметил дипломат.

По его мнению, "высокий уровень сотрудничества подтвержден поддержкой со стороны США кандидатуры Казахстана в СБ ООН". "В региональном разрезе большой потенциал имеется у нового формата диалога пяти стран Центральной Азии и США - он называется C5 + 1", - сказал Жумагулов.

"США являются одним из крупных инвесторов Казахстана. Они вложили в нашу экономику почти 30 миллиардов долларов с 2005 года. Около 500 компаний в Казахстане работают с участием американского капитала, включая Chevron, Exxon Mobil, General Electric", - добавил представитель МИД Казахстана.

Жумагулов также сообщил, что сотрудничество на современном этапе направлено на взаимодействие в регионе, в том числе в области борьбы с терроризмом, укрепления режима ядерного нераспространения, а также расширения торгово-экономических связей. "Учитывая стоящие перед Казахстаном задачи по дальнейшей модернизации, мы заинтересованы использовать существующий потенциал в области научно-технического, экономического сотрудничества с США", - заявил дипломат.

Ожидается, что в ходе поездки в США значительное внимание будет уделено торговым отношениям Вашингтона и Астаны. По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана за 10 месяцев 2017 года, которые приводит Жумагулов, США занимают девятое место в торговле с Казахстаном - 2,9 процента, а объем товарооборота составил почти 1,4 миллиарда долларов, что на 4,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает Tengrinews.kz.

Между тем глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович предположил, что Трамп планирует обсудить с Назарбаевым новую стратегию США в Афганистане и, возможно, обсудить способы, с помощью которых Казахстан мог бы содействовать его реализации через структуры ООН, поддерживая американские инициативы.

"Это связано с тем, что представитель Казахстана сейчас является председателем специального комитета при Совбезе ООН по проблемам Афганистана", - сказал политолог. По его мнению, Казахстан может содействовать в выработке желательных для США резолюций или рекомендаций по Афганистану, будучи страной председателем профильного комитета.

Мендкович также полагает, что Вашингтон может рассматривать Назарбаева в качестве посредника с Москвой, то есть может попытаться добиться на неофициальном уровне диалога по вопросу мирного процесса в Афганистане с участием Москвы. "Если это будет достигнуто, мирный процесс будет иметь больше шансов на реализацию, если в нем удастся заинтересовать всех главных игроков - Россию, Китай, США, а также региональные державы, включая Индию и Пакистан", - отметил эксперт.

По словам Мендковича, для Назарбаева реальное участие в урегулировании афганского кризиса и, возможно, иранского кризиса было бы важным шагом к повышению международного статуса Астаны. "Первый шаг в этом направлении был сделан благодаря решению начать астанинский формат по Сирии. Если в той или иной форме последует привлечение Казахстана к афганской или иранской проблематике, это будет несомненный рост международного статуса республики", - пояснил политолог.

"Казахстану было бы интересно быть вовлеченным в тему урегулирования иранской ситуации. Однако важно понимать, что отношения Астаны и Тегерана не такие тесные, как могли бы быть нужны для посредничества", - указал аналитик.

"Может быть, Вашингтон рассматривает возможность каким-то образом начать диалог по проблематике Ирана через Астану. Это чисто теоретическая возможность. Я не исключаю, что Назарбаев по своей инициативе может в ходе переговоров с Трампом поднять иранскую проблематику", - добавил он.



