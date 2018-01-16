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  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян пожизненно отстранен от футбольной деятельности

CA-NEWS (UZ) - Бывший главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола Узбекистана.

Будучи главным тренером «Пахтакора», Бабаян незаконно «продлевал» контракты футболистам, исправляя в договоре год, чтобы те не покинули клуб на правах свободных агентов, извлекая из этого личную выгоду. Также он предвзято относился к игрокам национальной сборной, ставя в основной состав «своих» футболистов.

В период подготовки к отборочному этапу чемпионата мира-2018 Бабаян игнорировал физическую форму и дисциплину в команде. «Всё это негативно отразилось на уровне сборной и стало причиной недовольства народа», — резюмирует пресс-служба ФФУ.

Что касается последних выступлений узбекской сборной, то в рамках отбора на чемпионат мира она заняла первое место в групповом квалификационном раунде, но на решающем этапе выйти из группы не сумела, расположившись на четвертой позиции.

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