В Туркменистане полиция массово задерживает и штрафует гадалок

CA-NEWS (TM) - В столице и регионах Туркменистана полиция начала задерживать и штрафовать гадалок или, как их называет местное население «палчи», сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Как сообщают корреспонденты издания, задержанных привозят в полицейские участки, где на них составляют протокол в административном нарушении и выписывают штраф в размере 100 манатов ($28,5 по госкурсу или около $10 по курсу «черного рынка»).

По данным источника издания среди местных чиновников, причина внезапной активности полиции заключается в том, что силовым ведомствам было поручено «пополнять бюджет любой ценой». Этим источник также объясняет участившиеся случаи штрафования автовладельцев, требования пересдачи экзаменов на получение водительских прав для женщин.

Сейчас дорожная полиция останавливает даже служебные машины с госномерами и требует предоставить путевой лист с указанием фамилий пассажиров-сотрудников данной структуры. Если такового у водителя не оказывается, то выписывается штраф, отмечается в тексте.

По данным издания, оккультные услуги весьма популярны среди населения Туркменистана.

Напомним, в 2016 году в стране была запрещена реклама услуг гипнотизеров, знахарей (целителей), экстрасенсов, астрологов, колдунов, прорицателей и иных лиц, объявляющих себя способными предсказывать события и воздействовать на людей путем использования сверхъестественных способностей или сил.