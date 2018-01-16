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  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане изучают введение запрета на энергетики для лиц младше 21 года

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане рассматривают вопрос запрета продажи энергетических напитков лицам, младше 21 года, об этом сообщил глава правительства РК Бакытжан Сагинтаев, отвечая на депутатский запрос, передает Tengrinews.kz.

Помимо этого, изучается вопрос введения ограничения на рекламу, уменьшения объема потребительской тары (не более 330 миллилитров) и введения акцизов на энергетические напитки. Также рассматривается возможность внесения поправок в технический регламент "О безопасности пищевой продукции" по ужесточению требований к достоверному информированию потребителей о наличии в составе ингредиентов, оказывающих негативное влияние на здоровье человека, в том числе содержании сахара, тонизирующих веществ, соли, транс-жиров.

В данный момент, по данным правительства, потребление энергетиков не запрещено, но "не рекомендуется детям в возрасте до 18 лет".

Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" установлены предельно допустимые нормы содержания в тонизирующих (энергетических) напитках кофеина, источников тонизирующих веществ, а также лекарственных растений и их экстрактов с тонизирующим действием. В республике в 2017 году исследовано 487 образцов энергетических напитков, из них несоответствие выявлено в пяти образцах (по нарушению маркировки - четыре, по превышению содержания консерванта - один).

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