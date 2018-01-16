В Казахстане 255 объектов находятся на стадии ликвидации и реорганизации

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане на 1 января 2018 года 255 объектов находятся на стадии ликвидации и реорганизации. Об этом 16 января на заседании правительства РК сообщил министр финансов Бахыт Султанов.

По его словам, план приватизации на 2016-2020 годы охватывает 904 объекта, всписок не включены 28 объектов республиканской собственности, проходящих реорганизацию и перерегистрацию.

«За два года 476 объектов комплексного плана были выставлены на продажу, из них реализовано 367 на сумму $498 млн На 1 января 2018 года 255 объектов находятся на стадии ликвидации и реорганизации», - сказал глава ведомства и добавил, что выполнение плана составляет 71%.

В 2017 году было запланировано продать 463 объекта, план исполнен на 97%: выставлено 289 объектов, из них проданы 190, 162 ликвидированы и реорганизованы, 12 — перенесены на 2018 год ввиду имеющихся обременений.

«Проведенный министерством анализ показывает ускорение темпов выставляемости объектов. Так, в 2017 году выставляемость на 15% превысила аналогичный показатель за предыдущий период. Цена реализованных объектов на 8% превышает их балансовую стоимость. По-прежнему основным способом реализации остаются аукцион и тендер – 73%», - сообщил Б.Султанов.

Министр подчеркнул, что интерес к проводимой приватизации значительно повысился. «Увеличилось количество активных посетителей торговой площадки на 12%. Кроме того, повысилась конкурентность на торгах — среднее количество участников одного торга составляет порядка 4-5, тогда как ранее их было не более трех», - сказал он.