В Узбекистане вдоль больших дорог появятся «мини-мечети»

- Об открытии «мини-мечетей» вдоль больших дорог в Узбекистане стало известно во время пятничных проповедей 12 января. Об этом сообщил имам-хатиб ташкентской мечети «Тинчлик» Шермурад Тогай, передает centralasian.org.

По словам Шермурада Тогая, в «мини-мечетях», рассчитанных на 20-30 человек, будут все условия для совершения омовения и намаза – обязательная для мусульмана молитва, совершаемая пять раз в день. При этом он добавил, что эти небольшие мечети не предназначены для проведения пятничных проповедей.

Информацию об открытии в стране «мини-мечетей» 15 января подтвердил и главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов. По словам Турсунова, открытие в конце прошлого года комнаты для совершения намаза в международном аэропорту Ташкента стало первым шагом в этом направлении.

Имам-хатиб мечети «Мирза Юсуф» в Юнусабадском районе города Ташкента Рахматулло-кори Сайфутдинов во время пятничной проповеди 12 января сообщил прихожанам о поступлении указания от властей о строительстве «мини-мечетей» вдоль больших дорог в узбекской столице.

«Это делается, чтобы во время намаза люди не мучились в поисках места для совершения молитвы и могли совершить омовение и прочитать там намаз. Эти мечети не будут считаться соборными, предназначенными для пятничных проповедей. Однако в новых «мини-мечетях» люди смогут совершать пятикратный намаз. Эти мечети будут называться «мечетями для путников». Нам уже поступило такое указание. Это благая весть», – сказал имам-хатиб Рахматулло-кори Сайфуддинов, обращаясь к прихожанам своей мечети.

В Комитете по делам религий при кабинете министров Узбекистана информацию подтвердили, отметив, что в самом Ташкенте будет создано 22 таких «мини-мечети». И добавили, что в случае поступления запроса в стране будут организованы аналогичные небольшие молельные дома для представителей других религиозных конфессий, проживающих в Узбекистане.