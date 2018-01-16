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  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане вдоль больших дорог появятся «мини-мечети»
CA-NEWS (UZ) - Об открытии «мини-мечетей» вдоль больших дорог в Узбекистане стало известно во время пятничных проповедей 12 января. Об этом сообщил имам-хатиб ташкентской мечети «Тинчлик» Шермурад Тогай, передает centralasian.org.

По словам Шермурада Тогая, в «мини-мечетях», рассчитанных на 20-30 человек, будут все условия для совершения омовения и намаза – обязательная для мусульмана молитва, совершаемая пять раз в день. При этом он добавил, что эти небольшие мечети не предназначены для проведения пятничных проповедей.

Информацию об открытии в стране «мини-мечетей» 15 января подтвердил и главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов. По словам Турсунова, открытие в конце прошлого года комнаты для совершения намаза в международном аэропорту Ташкента стало первым шагом в этом направлении.

Имам-хатиб мечети «Мирза Юсуф» в Юнусабадском районе города Ташкента Рахматулло-кори Сайфутдинов во время пятничной проповеди 12 января сообщил прихожанам о поступлении указания от властей о строительстве «мини-мечетей» вдоль больших дорог в узбекской столице.

«Это делается, чтобы во время намаза люди не мучились в поисках места для совершения молитвы и могли совершить омовение и прочитать там намаз. Эти мечети не будут считаться соборными, предназначенными для пятничных проповедей. Однако в новых «мини-мечетях» люди смогут совершать пятикратный намаз. Эти мечети будут называться «мечетями для путников». Нам уже поступило такое указание. Это благая весть», – сказал имам-хатиб Рахматулло-кори Сайфуддинов, обращаясь к прихожанам своей мечети.

В Комитете по делам религий при кабинете министров Узбекистана информацию подтвердили, отметив, что в самом Ташкенте будет создано 22 таких «мини-мечети». И добавили, что в случае поступления запроса в стране будут организованы аналогичные небольшие молельные дома для представителей других религиозных конфессий, проживающих в Узбекистане.

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Комментарии (4)
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budtechelovechney
17:31, 16 января 2018
Хвала Аллаху Господу миров!
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dron
17:10, 16 января 2018
Sefer....

ИТ ээсин тартпаса Арам олот деп койчу беле...
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kushba
16:28, 16 января 2018
Ни к чему хорошему это не приведет.
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sefer
14:13, 16 января 2018
Даааааа....побольше мечетей....
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