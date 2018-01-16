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  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главаря талибов в Афганистане задержали при перевозке 500 кг взрывчатки

CA-NEWS (CA) - Власти северной афганской провинции Саманган в понедельник, 15 января объявили о задержании главаря отрядов радикального движения «Талибан» Салеха Мухаммада известный как «Мавлави-Шах», передает Ariana News.

По словам начальника пресс-службы управления полиции региона Мунира Рахими, Мухаммад вместе с тремя членами «Талибана» были задержаны в уезде Дараи Суф, когда они пытались перевезти взрывчатку в 500 кг в город Айбак.

В правоохранительных органах заявили, что боевики планировали совершить теракты с помощью этой взрывчатки. По словам представителя полиции, Мухаммад участвовал в боестолкновениях с сотрудниками сил безопасности в Самангане, а также на территории населенных пунктов Данди-Гури и Чашмаи-Шер в провинции Баглан на северо-востоке страны.

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