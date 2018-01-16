В одном из сел Казахстана дети массово заболели гепатитом А, один ребенок погиб

- В селе Шолпан в Восточно-Казахстанской области врачи зафиксировали уже 49 случаев гепатита А среди детей, один ребенок погиб, сообщает «Хабар 24».

Индира Жанибекова уверена, что её 11-летняя дочь умерла именно от этой болезни. "Сначала на нашей улице одна девочка заболела. Её увезли в инфекционную больницу. Но она и неделю там не пролечилась. После ещё два школьника заразились, потом – и моя дочь. С осложнением она попала в реанимацию", - рассказывает мама погибшей девочки.

По этому факту заведено уголовное дело. Кроме того, после трагического случая с девочкой в селе началась массовая вакцинация детей от гепатита А. На сегодня привили 139 учащихся.

Тем не менее, местные жители боятся за здоровье детей, потому что болезнь, по их словам, свирепствует здесь уже третий месяц. Несмотря на то, что ежедневно регистрируются новые случаи, занятия в школе продолжаются. Врачи и чиновники уверяют, что всё под контролем.

"Все, кто контактировал с больными были осмотрены. Порядка 800 анализов было взято. Данная болезнь зарегистрирована у 49 человек, 25 из которых уже прошли лечение в больнице," – отметил главный врач районной больницы Жексенбай Тлеуберлин.

Выявить очаг инфекции пока не удалось. Родители с тревогой отпускают детей в школу и надеются, что в их село с инспекцией приедет республиканская комиссия.