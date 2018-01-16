Премьер Монголии выразил надежду на экономическую сделку с Южной Кореей

По его словам, соглашение об экономическом партнерстве станет воротами для Южной Кореи в Среднюю Азию и Европу, помогая Монголии продвинуться в Азиатско-Тихоокеанский регион.
В 2016 году Южная Корея и Монголия начали переговоры по двустороннему соглашению об экономическом партнерстве, которое аналогично сделке по свободной торговле и сосредоточено на промышленном и инвестиционном секторах.
Напомним, премьер Монголии прибыл с трехдневным визитом в Сеул в понедельник.
Ранее, он встретился с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.
Как сообщает Монцамэ, в ходе встречи премьер выразил готовность сотрудничать с Республикой Корея по проектам в области солнечной и ветровой энергетики.
Хурэлсух отметил, «средства на сумму $500 млн из 700 млн, предоставляемых в кредит правительством Южной Кореи, будут направлены на снижение загрязнения атмосферного воздуха». Этот кредит предоставляется с 0,2% ставкой на 30 лет.
Премьер-министр Монголии также встретится с соотечественниками, проживающими и работающими в Южной Корее. По состоянию на 2017 год 46 тысяч граждан Монголии учатся и работают в Южной Корее.