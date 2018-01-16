Казахстанские лингвисты заявили о «шоке» от апострофов в новом алфавите

- Если решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу нашло поддержку в обществе, то решение использовать в новом алфавите апострофы скорее критикуется, пишет газета New York Times, опросившая лингвистов и политологов в стране.

В новом казахском алфавите предполагается написание сразу девяти букв с апострофами, притом что всего в новом алфавите будет 32 буквы. Теперь Республику Казахстан​ (Қазақстан Республикасы) правильно будет писать так — Qazaqstan Respy’bli’kasy, а казахское слово вишня (шие​) — s’i’i’e.

«Это основная проблема для нашей страны: если президент говорит что-то или просто пишет на салфетке, все должны аплодировать», — сказал NYT политический аналитик и участник комиссии по реформе языка Айдос Сарым.​ Он добавил, что Назарбаев заслуживает уважения за «превращение Казахстана в самую стабильную и процветающую страну в регионе», но язык — это «очень деликатная сфера».

Использование апострофов может сделать невозможными поиск в Google или написание хештегов в Twitter. «Мы должны модернизировать язык, а не отрезать себя от интернета», — добавил Сарым.

Некоторые лингвисты предлагали использовать вместо апострофов умлауты или комбинацию букв, как в турецком или английском языках, но 27 октября Назарбаев утвердил версию именно с апострофами. «Никто не знает, откуда он взял эту ужасную идею», — сказал профессор-тюрколог в Университете штата Мичиган Тимур Кочаоглу. Он отметил, что новый алфавит может сделать некоторые слова нечитаемыми, пишет РБК.

«Когда ученые впервые узнали об этом, мы были в шоке», — рассказал глава Института лингвистики в Алматы Ерден Кажыбек.

Предполагается, что полный переход на латиницу произойдет в Казахстане в 2025 году. Для этого Назарбаев поручил создать специальную национальную комиссию.