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  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Южной Кореи ожидают увеличение квоты на трудовых мигрантов из Монголии
Предыстория: Премьер Монголии выразил надежду на экономическую сделку с Южной Кореей
CA-NEWS (MNG) - В рамках своего визита в Южную Корею премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
провел деловой завтрак с министром труда Ким Ён Жу, сообщает во вторник, 16 января Монцамэ.

Ким Ён Жу отметила, что граждане Монголии, приехавшие в Корею по трудовому договору, проявили себя с хорошей стороны, и выразила заинтересованность в увеличении квоты рабочих мест для монголов.

Также в ходе делового завтрака было отмечено наличие возможности создания в Монголии информационной системы для работодателей и соискателей работы за счет безвозмездной помощи правительства Республики Корея.

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