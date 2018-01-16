В Южной Кореи ожидают увеличение квоты на трудовых мигрантов из Монголии
провел деловой завтрак с министром труда Ким Ён Жу, сообщает во вторник, 16 января Монцамэ.
Ким Ён Жу отметила, что граждане Монголии, приехавшие в Корею по трудовому договору, проявили себя с хорошей стороны, и выразила заинтересованность в увеличении квоты рабочих мест для монголов.
Также в ходе делового завтрака было отмечено наличие возможности создания в Монголии информационной системы для работодателей и соискателей работы за счет безвозмездной помощи правительства Республики Корея.
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