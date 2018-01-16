РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В 2018 году Минтруда Казахстана планирует открыть 780 рабочих мест для ЛОВЗ

CA-NEWS (KZ) - В бюджете Казахстана заложено 110 млн тенге на выплату субсидий работодателям за 780 рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 16 января на пресс-конференции в правительстве сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

По ее словам, в ведомстве есть специальная квота для лиц с ОВЗ, и каждый регион определяет эту квоту в зависимости от структуры его экономики.

«Квота составляет до 4% и только в тех предприятиях, где отсутствует вредное производство. В текущем году начинаем субсидирование работодателей, открываем новые рабочие места для инвалидов», - сказала глава ведомства.

Она добавила, что для установления инвалидности работают 148 специальных комиссий, состоящих из врачей, представителей неправительственных органов и экспертов. Комиссия начинает работать после обращения Министерства здравоохранения.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×