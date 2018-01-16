В 2018 году Минтруда Казахстана планирует открыть 780 рабочих мест для ЛОВЗ

CA-NEWS (KZ) - В бюджете Казахстана заложено 110 млн тенге на выплату субсидий работодателям за 780 рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 16 января на пресс-конференции в правительстве сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

По ее словам, в ведомстве есть специальная квота для лиц с ОВЗ, и каждый регион определяет эту квоту в зависимости от структуры его экономики.

«Квота составляет до 4% и только в тех предприятиях, где отсутствует вредное производство. В текущем году начинаем субсидирование работодателей, открываем новые рабочие места для инвалидов», - сказала глава ведомства.

Она добавила, что для установления инвалидности работают 148 специальных комиссий, состоящих из врачей, представителей неправительственных органов и экспертов. Комиссия начинает работать после обращения Министерства здравоохранения.