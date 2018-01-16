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  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Саудовской Аравии впервые за 35 лет разрешили кинотеатры
Предыстория: Женщинам Саудовской Аравии впервые позволили посетить футбол без сопровождения мужчин

CA-NEWS (CA) - В Саудовской Аравии впервые за 35 лет запрета показа фильмов на широком экране вышла американская полнометражная лента 2017 года «Эмоджи фильм», сообщает Newsweek.

Посетители временного кинотеатра могли не только посмотреть кино, но и купить попкорн.

До этого жители Саудовской Аравии ездили в кинотеатры в соседний Бахрейн.

Власти Саудовской Аравии недавно распорядились об оборудовании временных мест для просмотра кинофильмов. Планируется, что к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, в которых будет работать более 2 тыс. экранов.

При этом власти обещают, что фильмы будут проходить цензуру.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в начале 1980-х годов.

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Комментарии (6)
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Xenno
17:31, 16 января 2018
в Иране после исламской революции кинотеатры тоже запретили из за того что там показывали порно. такого беспредела страна не знала. людям много свободы тоже давать наверно не стоит, если они не знают как с ней распорядиться.
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007azgalor
17:28, 16 января 2018
dron
Правду говорит! Это ты необразованный, веришь в то что тебе вбили в голову(
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budtechelovechney
17:27, 16 января 2018
Наоборот. Насмотрятся фильмов и захотят стать несуществующими персонажами (супермен, джокер, хитмен) так же как наши дети. Перенимать их привычки. Станут возвеличивать и обожествлять их и сделают своими кумирами. Начнут верить в придуманного дед мороза, а Создателя забудут.

Правду сказал посланник, да благословит его Аллах и приветствует: не наступит Час до тех пор, пока некоторые племена из моей общины не присоединятся к многобожникам и пока некоторые племена не начнут поклоняться идолам.

Но это конечно будет происходить постепенно.
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urmat_murat
17:26, 16 января 2018
Sagyn1987
Ты просто не знаешь их историю и не знаешь религию
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dron
17:09, 16 января 2018
Sagyn 1987 ...



ИТ ээсин тартпаса Арам олот деп койчу беле....
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Sagyn1987
16:22, 16 января 2018
Когда религия проникала в голову арабов, она оставляла там оргомных глупостей и зарретов на многие столетия. Теперь молодежь начнут понимать, что их обманули религиозными легендами на столетия. Чем больше разума в человеке, тем больше найдете вы в нем честности и открытости. Наоборот, там, где фанатизм и религия, — царят агрессия и страсти
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