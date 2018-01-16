В Саудовской Аравии впервые за 35 лет разрешили кинотеатры

CA-NEWS (CA) - В Саудовской Аравии впервые за 35 лет запрета показа фильмов на широком экране вышла американская полнометражная лента 2017 года «Эмоджи фильм», сообщает Newsweek.

Посетители временного кинотеатра могли не только посмотреть кино, но и купить попкорн.

До этого жители Саудовской Аравии ездили в кинотеатры в соседний Бахрейн.

Власти Саудовской Аравии недавно распорядились об оборудовании временных мест для просмотра кинофильмов. Планируется, что к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, в которых будет работать более 2 тыс. экранов.

При этом власти обещают, что фильмы будут проходить цензуру.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в начале 1980-х годов.