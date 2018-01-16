В Казахстане квота для привлечения иностранной рабочей силы составляет 41 тыс. человек

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане установлена квота для привлечения иностранной рабочей силы в 41 тыс. человек. Об этом 16 января на пресс-конференции в правительстве сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

По ее словам, данная цифра составляет 0,6% от экономически активного населения РК.

«Есть квота переселения оралманов в северные регионы республики. В этом году 622 семьи заявили о намерении переехать в северные и центральные регионы для привлечения по конкретным специальностям.

Есть региональная квота для переселенцев, которые могут из трудосбыточных регионов переселиться в регионы, где есть потребность в ресурсах. 1706 семей предусматриваем, в прошлом году таких семей было 380. Они переедут в 5 регионов: Костанай, Северный Казахстан, Павлодар, Акмолинскую область», - сказала глава ведомства.

Она добавила, что вопрос предоставления работы и съема жилья уже решен.