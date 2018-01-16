Глава МИД Узбекистана встретился с Генсеком ООН

- В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 15 января Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В состоявшейся беседе обсуждены перспективные направления взаимодействия Узбекистана и ООН в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Генсека ООН в Узбекистан и его встречи 10 июня 2017 года с Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Стороны также обменялись мнениями по повестке дня предстоящих мероприятий Совета Безопасности ООН – тематическом брифинге «Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия» и открытых дебатах министерского уровня на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития».