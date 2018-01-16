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  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия вошла в 10-ку этических стран для туризма

CA-NEWS (MNG) - Некоммерческая организация Ethical Traveler обнародовало результаты ежегодного рейтинга десяти самых этических туристических направлений среди развивающихся стран.

Ethical Traveler оценивала страны с упором на три критерия: охрана окружающей среды, социальное обеспечение и права человека.

По итогам 2017 года Монголия снова вошла в 10-ку стран лучших этических направлений в мире. В список также попали Белиз, Бенин, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Палау, Сент-Китс и Невис, Уругвай и Вануату.

«Монголия добилась прогресса в защиты дикой природы. Так правительство Монголии работает с несколькими национальными агентствами и НПО для мониторинга дикой природы и защиты редких видов животных», - отмечается в сообщении Ethical Traveler.

«Мы оцениваем прошлое и настоящее страны, чтобы понять не только текущее состояние страны, но и как оно изменилось с течением времени. Это помогает нам выбрать страны, которые активно улучшают состояние своего народа, правительства и окружающей среды», - говорится в сообщении.

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