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  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан посетит с визитом делегация Всемирного банка
CA-NEWS (UZ) - На этой неделе, 18 января, в Узбекистан прибывает делегация Всемирного банка во главе с главным исполнительным директором Кристалиной Георгиевой.

Ожидается, что делегация Всемирного банка будет принята Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В программе визита встречи и переговоры в Правительстве, Сенате Олий Мажлиса, в ходе которых будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Группой Всемирного банка.

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