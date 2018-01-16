Узбекистан посетит с визитом делегация Всемирного банка
- Узбекистан, экономика
- 16:04, 16 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - На этой неделе, 18 января, в Узбекистан прибывает делегация Всемирного банка во главе с главным исполнительным директором Кристалиной Георгиевой.
Ожидается, что делегация Всемирного банка будет принята Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
В программе визита встречи и переговоры в Правительстве, Сенате Олий Мажлиса, в ходе которых будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Группой Всемирного банка.
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