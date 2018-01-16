Узбекистан посетит с визитом делегация Всемирного банка

- На этой неделе, 18 января, в Узбекистан прибывает делегация Всемирного банка во главе с главным исполнительным директором Кристалиной Георгиевой.

Ожидается, что делегация Всемирного банка будет принята Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В программе визита встречи и переговоры в Правительстве, Сенате Олий Мажлиса, в ходе которых будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Группой Всемирного банка.