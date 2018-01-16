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  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане создадут 15 новых производственных предприятий
CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане планируется создание 15 новых производственных предприятий, сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ.

Данный проект будет реализован в рамках девяти инвестиционных и одного концессионного Соглашения, подписанных за последние три года. В рамках проектов планируется создание 7 тысяч рабочих мест и привлечение прямых инвестиций в размере 1,8 миллиарда долларов.

В настоящий момент часть предприятий, как например, "Кока-Кола Нушокихои Точикистон", "Горно-промышленная компания Таджикистан – Китай", предприятие Покруд, уже сданы в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане прямые китайские инвестиции за последние 5 лет составили 55%. Около половины поступающих в республику китайских прямых инвестиций направляются на разработку месторождений цветных металлов, сообщает Sputnik-Таджикистан.

Общий размер накопленных Таджикистаном прямых иностранных инвестиций к концу 2016 года составил почти 3,1 миллиарда долларов. Размер накопленных прямых инвестиций всех стран СНГ в экономике Таджикистана к концу 2016 года составил 950 миллионов долларов.

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