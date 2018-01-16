В Узбекистане появится Служба пробации

- В Узбекистане в проекте Государственной программы на 2018 год предусмотрено совершенствование основ исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

С этой целью среди прочего предусматривается создание Службы пробации, сообщает Норма.

В национальном уголовном законодательстве предусмотрен ряд наказаний, не связанных с лишением свободы. Например, лишение определенного права, исправительные работы, обязательные общественные работы, условное осуждение и др. За осужденными, отбывающими эти наказания, должен вестись определенный контроль, чтобы не допустить негативного воздействия антисоциальных элементов.

Такой контроль и есть основная задача службы пробации. Свои функции служба будет выполнять в тесном сотрудничестве с органами самоуправления граждан и другими институтами гражданского общества. Это позволит эффективно содействовать социальной адаптации осужденных лиц, не представляющих серьезной общественной опасности, а также предупредить совершение ими повторных правонарушений.

Основная задача проекта – повысить эффективность работ в сфере перевоспитания осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в т.ч. условно осужденных, а также работ по реализации их прав.

Проект документа будет разработан до 20.11.2018 г. МВД, Генеральной прокуратурой, Министерством занятости и трудовых отношений, Верховным судом, Министерством юстиции, Фондом «Махалля», Союзом молодежи Узбекистана и Комитетом женщин Узбекистана.

Справка:

Пробация (от лат. probatio – испытание) – это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда к осужденным, выполнение определенных видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, и обеспечение суда информацией, характеризующей обвиняемого.