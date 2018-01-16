С 1 июля базовая часть пенсии в Казахстане будет зависеть от стажа

CA-NEWS (KZ) - С 1 июля 2018 года базовая часть пенсии у ряда пенсионеров Казахстана увеличиться на 13 тысяч тенге ($40). Об этом стало известно 16 января на пресс-конференции в правительстве РК.

По словам министр труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, в настоящее время базовая пенсия всех лиц, достигших пенсионного возраста, вне зависимости от заработной планы при выходе на пенсию и стажа составляет 54% от прожиточного минимума или около 15 тысяч тенге ($45).

«С 1 июля 2018 года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от трудового стажа. Это означает, что пенсионеры, у которых 20 лет стажа, будут получать 74% от прожиточного минимума, что почти на 20% больше, чем у тех, у кого стаж составляет до 10 лет. А те, у кого трудовой стаж составляет 33 года, будут получать 100% прожиточного минимума, который превышает 28 тысяч тенге( $85)», - отметила глава ведомства.