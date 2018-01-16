Пьяного гражданина Узбекистана сняли с самолета, вылетавшего из Москвы в Самарканд
- Узбекистан, происшествия
- 17:11, 16 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Пьяного пассажира сняли с самолета, вылетавшего из Москвы в Самарканд. Инцидент произошел в аэропорту Внуково, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Как стало известно, пассажир начал вести себя неадекватно после отгона трапа от самолета, то есть в момент рулежки.
Экипажу не удалось усмирить буйного пассажира. Командир воздушного судна принял решение высадить его из салона.
"Командиром воздушного судна было отказано в перелете пассажиру в связи с опьянением. Пассажира доставили в дежурную часть. Им оказался гражданин Республики Узбекистан. В отношении правонарушителя был составлен административный протокол", - отметили в ведомстве.
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