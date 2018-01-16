Чуму в Средневековье в Европе разносили люди, а не крысы, - ученые

- Не нужно винить крыс в распространении чумы в Средневековье, выяснили ученые. Ранее считалось, что ответственность за вспышки чумы в Европе в XIV-XIX веке несут грызуны и жившие на них блохи.

Как сообщает Би-би-си, но группа ученых из университетов Осло (Норвегия) и Феррары (Италия) утверждает, что первая вспышка чумы по большому счету началась от человеческих блох и вшей.

Исследователи обратились к архивам, описывающим развитие и масштаб распространения эпидемии, получившей название Черная смерть.

С 1347 по 1351 год из-за Черной смерти погибли по меньшей мере 25 млн человек, то есть более трети всего населения Европы.

"У нас есть данные о смертности во время пандемии в девяти городах Европы, - рассказал Би-би-си сотрудник университета Осло Нильс Стэнсет. - Поэтому у нас была возможность смоделировать динамику распространения заболевания".

Затем ученые смоделировали на компьютере динамику распространения болезни в каждом городе.

Были использованы три модели распространения: через крыс; по воздуху; через блох и вшей, живших на людях и их одежде

В семи из девяти городах исследование показало, что модель с человеческими паразитами лучше всех соответствует тому, что произошло во время эпидемии.

В модели отразилось быстрое распространение и охват болезнью жителей городов.

"Вывод был весьма очевидным. Лучше всего в модель распространения вписываются блохи и вши", - Сказал Стэнсет.

"Болезнь бы не распространилась так быстро, если бы передавалась крысами. В случае с крысами путь распространения болезни более длинный, тогда как, передаваясь от человека к человеку, все происходило быстрее", - добавил он.

По словам Стэнсета, исследование в первую очередь преследовало исторический интерес: используя современное понимание инфекции, развенчать вымысел о том, что произошло в одну из самых губительных пандемий в человеческой истории.

Он отметил, что ученым полезно знать как можно больше о том, что происходит во время эпидемии, поскольку в будущем такие знания могут помочь снизить смертность.

Чума по-прежнему является актуальной проблемой в Азии, Африке и странах Америки, где сохраняются очаги зараженных ей грызунов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2010 по 2015 год в мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, из них 584 привели к смертельным исходам.

"Наше исследование показало, что для предотвращения распространения инфекции в будущем людям необходимо соблюдать гигиену", - напомнил Нильс Стэнсет.