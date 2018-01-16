Тела четверых погибших под Рязанью граждан Узбекистана доставлены на родину

CA-NEWS (UZ) - Погибших при отравлении угарным газом под Рязанью граждан Узбекистана доставили на родину. Об этом сообщили на сайте МЧС республики.

Тела погибших транспортировали в три этапа в период с 13 по 15 января рейсами «Москва — Андижан», «Москва-Термез» и «Москва-Бухара».

Напомним, в ночь на 11 января в частном доме в селе Шереметьево Ряжского района четверо работников местной фермы отравились насмерть угарным газом.

Еще один мужчина находится в реанимации ряжской ЦРБ. По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сотрудники посольства Узбекистана приезжали в Рязанскую область в связи с гибелью четырех своих граждан. Они взяли на контроль оказание медицинской и психологической помощи гражданину Узбекистана, который находится в центральной больнице Ряжска.