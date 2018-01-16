РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Тела четверых погибших под Рязанью граждан Узбекистана доставлены на родину

CA-NEWS (UZ) - Погибших при отравлении угарным газом под Рязанью граждан Узбекистана доставили на родину. Об этом сообщили на сайте МЧС республики.

Тела погибших транспортировали в три этапа в период с 13 по 15 января рейсами «Москва — Андижан», «Москва-Термез» и «Москва-Бухара».

Напомним, в ночь на 11 января в частном доме в селе Шереметьево Ряжского района четверо работников местной фермы отравились насмерть угарным газом.

Еще один мужчина находится в реанимации ряжской ЦРБ. По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сотрудники посольства Узбекистана приезжали в Рязанскую область в связи с гибелью четырех своих граждан. Они взяли на контроль оказание медицинской и психологической помощи гражданину Узбекистана, который находится в центральной больнице Ряжска.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×