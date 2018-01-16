Учителя в Казахстане смогут выставлять оценки в смартфонах

CA-NEWS (KZ) - Вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил о планах по внедрению специальных мобильных приложений для учителей, передает Tengrinews.kz.

"Пилотные проекты показывают, что мобильные приложения очень полезны и очень удобны для учителей. Мы планируем, что ближе к весне эти мобильные приложения будут уже готовы для широкомасштабного внедрения по всей стране. Эти приложения будут, и они прежде всего призваны для того, чтобы учителя через свои мобильные устройства могли выставлять оценки", - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге СЦК.

Также вице-министр обратил внимание на то, что вести электронную версию журналов учителям приходится одновременно с бумажным аналогом. По его словам, ведомство внесло изменения в соответствующий приказ, и теперь в случае наличия в школе широкополосного Интернета, учителям не обязательно дублировать данные в два журнала.

"Были ситуации, когда в некоторых школах было дублирование, то есть там вели и электронный, и бумажный журнал. Поэтому сейчас, зная, что такая проблема существует, и несмотря на то, что мы написали, что ведение электронного журнала не требует ведения на бумажном носителе, мы внесли, изменив в приказ МОН РК, если в организации образования есть доступ к широкополосному Интернету, то журналы надо вести только в электронном виде", - заключил Асхат Аймагамбетов.

Напомним, ранее президент Нурсултан Назарбаев поручил пересмотреть метод начисления зарплат учителей с 2018 года. На сколько повысят зарплаты учителям в Казахстане можно прочитать здесь.