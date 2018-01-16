В ООН запросили $430 млн для оказания гуманитарной помощи Афганистану

- В ООН совместно с партнерскими гуманитарными учреждениями обратились к донорам с просьбой выделить $430 млн для оказания помощи 2,8 миллионам афганцев, которые пострадали в результате конфликтов и стихийных бедствий, а также репатриантам, вернувшимся на родину из Ирана и Пакистана, сообщает Центр новостей ООН.

«Во многих районах Афганистана не утихает насилие и жители страны как никогда нуждаются в помощи», - заявил гуманитарный координатор ООН для Афганистана Тоби Ланзер.

Он призвал международных доноров откликнуться на призыв ООН и оказать помощь 2,8 миллионам афганцев, чья жизнь была разрушена в результате конфликта и стихийных бедствий.

На запрошенные у доноров средства ООН планирует обеспечивать жителей Афганистана продуктами питания, временным жильем и медикаментами.

Напомним, с 13 по 15 января делегация Совета Безопасности ООН посетила с официальным визитом Афганистан. Эта первая с 2010 года поездка членов Совбеза была призвана поддержать усилия афганцев, направленные на укрепление мира и продвижение развития.

Визит был организован Казахстаном, который является председателем Совета Безопасности ООН в январе этого года. Делегацию возглавил Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров. В ее состав вошли также послы Боливии, Великобритании, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Нидерландов, Китая, Кот-д’Ивуара, Кувейта, Перу, Польши, России, Франции, США и Швеции.

В Кабуле члены Совета Безопасности провели встречи с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и другими высокопоставленными лидерами страны, в том числе министрами иностранных дел, внутренних дел, финансов, торговли и сельского хозяйства. Делегация Совбеза встретилась с членами парламента, представителями неправительственных организаций и лидерами политических партий, а также руководством Миссии ООН и операции НАТО.

Члены Совбеза поддержали инициативы правительства Афганистана в области реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией. Они выразили озабоченность ситуацией в области безопасности в Афганистане, в том числе в связи с присутствием в стране боевиков «Аль-Каиды», «Талибана» и ИГИЛ.