Изменение тарифов на услуги монополистов может повлиять на инфляцию

CA-NEWS (KZ) - В январе-феврале на инфляцию может повлиять пересмотр тарифов на платные услуги предприятий-монополистов, сообщил председатель Национального банка Данияр Акишев на брифинга по базовой ставке в Алматы.

"Существенным риском для инфляции станет ожидаемый пересмотр тарифов на платные услуги предприятий-монополистов. Тем не менее влияние пересмотра тарифов на инфляцию оценивается как ограниченное и не требующее принятия мер по ужесточению денежно-кредитной политики, поскольку данные риски формируются на стороне предложения, то есть инфляции издержек, не зависящей от политики национального Банка. Оценки инфляции на стороне спроса демонстрируют ее дальнейшее замедление в текущем году в виду слабости внутреннего спроса", — отметил Акишев.

Пр данным Нацбанка, базовая инфляция, то есть инфляция за исключением плодоовощной продукции, энергоносителей, регулируемых услуг, в декабре осталась неизменной и составила 6,2%, сообщает Sputnik-Казахстан

"Благоприятным фактором стало сокращение разрыва в уровне инфляции по регионам. В декабре разница составила 1,3 процентных пункта, что свидетельствует о более однородном формировании инфляционных процессов на региональном уровне", — уточнил глава Акишев.

Отметим, что по итогам прошлого года она сложилась на уровне 7,1%, то есть в середине целевого коридора 2017 года.

Сложившееся значение оказалось ниже прогнозируемых параметров, поскольку ее уровень ожидался ближе к верхней границе коридора — 7,5-7,7%.

Замедление инфляции в 2017 году было вызвано во многом стабилизацией цен на рынках отдельных товаров и услуг.