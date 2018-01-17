Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главой США Дональдом Трампом (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 января провел встречу с главой США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Акорды.

Кортеж Нурсултана Назарбаева прибыл в Белый дом в 23,05 по времени Астаны 16 января. Встречать Президента Казахстана вышел лично лидер США Дональд Трамп.

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Назарбаев поздравил Трампа с годовщиной президентства. "Большое спасибо за приглашение, господин президент. Пользуясь случаем, я хочу Вас поздравить с годовщиной Вашего президентства и огромными успехами в экономике. То, что я здесь нахожусь, - большая честь. Для Казахстана всегда была важна политическая поддержка нашей независимости и целостности территории.

Все 26 лет Казахстан является другом Америки. Сегодняшний визит является этому доказательством. Надеюсь, мы поговорим обо всем, что интересует вас и нас в регионе. Двухсторонние экономические отношения поднимутся на новый уровень. Я благодарен Вам и желаю дальнейших успехов".



По завершении церемонии приветствия Нурсултан Назарбаев оставил запись в Книге почетных гостей Белого дома.

Затем президенты Казахстана и Соединенных Штатов Америки провели переговоры, в ходе которых были обсуждены наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Дональд Трамп выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за совершаемый официальный визит и дал высокую оценку сложившимся отношениям между Казахстаном и США.

"Я очень рад, что Вы находитесь здесь. Вас все глубоко уважают. У нас замечательные взаимоотношения между нашими странами. Сейчас Казахстан находится в очень хорошей ситуации. Для нас большая честь принимать Вас. То, что Вы сделали для своей страны действительно замечательно," - сказал президент США.

В свою очередь президент Казахстана поблагодарил Д.Трампа за приглашение и поздравил его с годовщиной избрания на пост президента США.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с годовщиной президентства и огромными успехами в экономике. Казахстан высоко ценит политическую поддержку США независимости и целостности территории Казахстана. И все 26 лет Казахстан является другом США. Сегодняшний визит является доказательством этого партнерства," - сказал глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего политического и экономического сотрудничества.



