Назарбаев: В США будет заключено более 20 контрактов на $7,5 млрд

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел брифинг для представителей средств массовой информации по итогам переговоров с Дональдом Трампом, сообщает сайт Акорды.

В ходе брифинга глава государства выразил признательность Дональду Трампу за приглашение посетить с визитом Вашингтон. Президент Казахстана, положительно отметив результаты состоявшихся переговоров, остановился на вопросах дальнейшего укрепления взаимоотношений Казахстана и США.

"Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства. Поэтому мы сегодня приняли соответствующее совместное политическое заявление, которое даст старт новой эре взаимоотношений Астаны и Вашингтона", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества США с центральноазиатскими странами в формате "5+1". Президент Казахстана указал на эффективное сотрудничество Астаны и Вашингтона в деле укрепления международной безопасности и совместного преодоления современных вызовов и угроз. "Казахстан активно поддержал борьбу США против терроризма в 2001 году, и сейчас поддерживает большую работу, которая проводится в Афганистане. Присутствие американских войск в Афганистане не только дело США, но и всего мира", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил оказываемую Казахстаном гуманитарную помощь Афганистану. Кроме того, президент Казахстана заявил о том, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с ситуацией вокруг Северной Кореи, а также напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

"Мы обсуждали глобальные вопросы относительно Северной Кореи. Казахстан отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире испытательный полигон. У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступать, как поступили мы. Так мы разговаривали с Ираном. Проблемы Северной Кореи важно решать совместно - США, Китай и Россия", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также остановился на текущих вопросах экономического сотрудничества двух стран и перспективах их укрепления.

"50 миллиардов долларов инвестиций поступило в Казахстан от крупных нефтяных компаний США. Сегодня мы примем участие в круглом столе с представителями крупного американского бизнеса, где будет заключено более 20 контрактов на сумму более 7,5 миллиардов долларов. Также у нас введён безвизовый режим для граждан США, и мы надеемся на ответную реакцию", - сказал президент Казахстана.

В завершение глава государства дал высокую оценку экономическому прогрессу США под руководством Трампа. Президент США также отметил важность проведенного диалога и указал на стратегическую значимость сотрудничества между двумя странами.

"Мы очень рады Вас принимать в Белом доме. Спасибо, что Вы нас сегодня посетили для проведения важного диалога, касающегося взаимоотношений между нашими странами. В течение более чем четверти века США рассматривали Казахстан, эту сильную суверенную и независимую страну как ценного друга и стратегического партнера в Центральной Азии", - сказал Трамп.

Трамп также рассказал о стремлении США укреплять сотрудничество со странами, подобными Казахстану, которые уважают своих соседей и контролируют свою собственную судьбу.

"Я весьма доволен тем, что президент рассказал мне о том, что Казахстан планирует войти в первую 30-ку глобальных экономик к 2050 году. Он также работает над тем, чтобы улучшить деловой климат в Казахстане. Это создаст новые возможности для американских компаний, также это означает создание новых рабочих мест", - сказал президент США.

В завершение своего выступления Д.Трамп еще раз отметил роль Нурсултана Назарбаева в деле развития и процветания Казахстана.

"Я с нетерпением ожидаю возможность увидеть тот огромный прогресс, который был достигнут народом Казахстана под вашим превосходным руководством. Мы хотим, чтобы у Казахстана было хорошее, суверенное и процветающее будущее, и то же самое мы желаем всем миролюбивым народам мира, абсолютно всем", - заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев прибыл в США с официальным визитом и пробудет там три дня, с 16 по 18 января текущего года.

Помимо встречи с Трампом президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и встретится с представителями официальных и деловых кругов США.