В Узбекистане заключенных из Таштюрьмы переводят в новую колонию (видео)

- Заключенных, содержащихся в СИЗО № 1 Ташкента, известном как Таштюрьма, переводят в новую колонию, построенную в Зангиатинском районе Ташкентской области.

По данным сотрудников СИЗО №1 Ташкента, в настоящее время в Таштюрьме осталось около 20 надзирателей. Прием продуктов и одежды для заключенных приостановлен. "С 15 января заключенных начали перевозить в новую колонию в Зангиатинском районе Ташкентской области. «Передача» для заключенных временно приостановлена, она возобновится через неделю", – сообщают источники.

В Таштюрьме имеется четыре корпуса для содержания заключенных. По словам надзирателей, в последнее время в данной колонии содержалось 2,5 тысячи человек. Новый следственный изолятор в Зангиатинском районе Ташкентской области представляет собой звездообразный комплекс из девяти блоков.

"В новом следственном изоляторе имеется восемь корпусов, все камеры оснащены новым оборудованием. Через территорию изолятора, который находится рядом с ипподромом, проходит железнодорожная линия. Отныне появится возможность отправлять заключенных из СИЗО в другие колонии республики," – сообщил один из надзирателей Таштюрьмы.

Напомним, что в июле 2015 года на заседании ООН, посвященном ситуации с правами человека в Узбекистане, представители узбекской делегации похвастались строительством нового СИЗО в Ташобласти. По данным узбекских властей, СИЗО в Зангиатинском районе станет единственным в СНГ, в котором будут предусмотрены все соответствующие международные требования.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что территория, прилегающая к Таштюрьме, находится в плачевном и заброшенном состоянии.