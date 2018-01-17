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  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Екатеринбурге впервые открылась выставка художников из Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - В Екатеринбурге на площадке музея Архитектуры и Дизайна УрГАХУ впервые открылась выставка художников из Узбекистана, сообщает eanews.ru. Цель экспозиции — укрепление международных связей.

Свои работы привезли члена Академии художников Узбекистана Дилмурод Юлдашев и член Союза художников Узбекистана Дилором Мамедова. По их словам, для выставки отбирались пейзажные картины, на которых изображены природа и исторические памятники страны.

«Первоначально нас в Россию пригласили из Челябинска. Одна из местных жительниц увидела наши работы в Интернете, затем она вышла на нас и нашла спонсора, чтобы мы могли организовать выставку», — рассказала Дилором Мамедова.

В Екатеринбург художников пригласил директор творческого объединения «АртСфера» Владислав Жаков-Цепернят. Он и ранее пересекался с Юлдашевым и Мамедовой в рамках международных фестивалей. Однако прежде художники не могли приехать в столицу Среднего Урала.

«Узнав, что они проводят в Челябинске выставку, мы пригласили их сюда. Связались с ними и пригласили сюда в Екатеринбург. Думаю, в дальнейшем выставка станет передвижной», — сказал Владислав Жаков-Цепернят.

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