В Министерстве внутренних дел Узбекистана впервые открыта специальная комната для детей

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве внутренних дел Узбекистана открыта первая дружественная к детям комната следственных действий с целью усиления мер защиты несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений, сообщает nuz.uz.

Данная комната предоставляет безопасную и непугающую атмосферу для несовершеннолетних с учетом их возраста, зрелости и психологического состояния. Комната была учреждена при поддержке ЮНИСЕФ на основе передовых международных практик.

“Мы не можем допустить, чтобы несовершеннолетние находились в растерянности либо под стрессом, когда они принимают участие в процессе отправления уголовного правосудия», - отметил Акромхон Бобохонов, Заместитель министра внутренних дел. «Мы должны принять меры, чтобы процедуры правосудия, дружественного в отношении детей, применялись в ежедневной практике нашими следователями, вовлеченными в допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступления».

Дружественная по отношению к детям комната допроса оснащена современным видео- и аудио-оборудованием. Это позволит избежать ненужных повторных допросов, и будет способствовать получению более достоверных доказательств на стадии предварительного следствия. Внедрение информационных и коммуникационных технологий обеспечит защиту прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений.

«Травма, полученная в результате преступления, может иметь самые серьезные последствия для несовершеннолетних, оказывая существенное влияние на процесс взросления и развития», - подчеркнул Саша Грауманн, Глава Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане. «Очень важно, чтобы на досудебной и судебной стадиях были обеспечены меры защиты несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, которые облегчат процесс прохождения через систему правосудия и будут способствовать их скорейшему возвращению к привычной жизни».

Министерство внутренних дел тесно сотрудничало с ЮНИСЕФ в Узбекистане по обеспечению того, чтобы специальная комната была создана в соответствии с международными стандартами. Планируется открытие подобных комнат в других регионах Узбекистана.