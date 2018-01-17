Актеры из нового фильма Вуди Аллена решили отдать гонорары на борьбу с домогательствами и сексуальным насилием

CA-NEWS (CA) - Звезда фильмов "Интерстеллар" и "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе заявил, что передаст весь свой гонорар за работу над следующим фильмом Вуди Аллена на благотворительность, сообщает Би-би-си.

"Я не хочу денег за этот фильм", - написал он у себя в Instagram.

22-летний актер стал уже третьим актером, занятым в еще не вышедшей комедии Аллена, кто отказался от гонорара за свою работу после вновь прозвучавших в адрес режиссера обвинений в том, что тот домогался своей приемной дочери.

82-летний Аллен всегда отрицал эти обвинения, официально они так и не были ему предъявлены.

На прошлой неделе Шаламе был номинирован на премию BAFTA за главную роль в фильме "Зови меня своим именем". Последние полгода он работал с Алленом над фильмом "Дождливый день в Нью-Йорке".

В этом фильме также снимались Джуд Лоу, Селена Гомес, Эль Фаннинг и Ребекка Холл. Комедия должна выйти в прокат в этом году.

На прошлой неделе Холл заявила, что сожалеет о своем решении участвовать в съемках, и добавила, что перевела свой гонорар в фонд помощи жертвам сексуального насилия Time's Up.

Еще в октябре прошлого года так же поступил еще один занятый в фильме актер Гриффин Ньюман, который написал в "Твиттере", что "глубоко сожалеет" о работе с Алленом и не будет работать с ним в будущем, а свой гонорар за участие в съемках пожертвует крупнейшему в США фонду помощи жертв сексуального насилия RAINN.

Теперь и Шаламе сообщил, что разделит свой гонорар за "Дождливый день" между Time's Up, фондом RAINN и ЛГБТ-центром в Нью-Йорке.

Актер написал, что хотел "быть достойным стоять плечо к плечу с храбрыми артистами, которые борются за то, чтобы со всеми людьми обращались с заслуженным достоинством и уважением".

"До сих пор я выбирал для себя проекты с точки зрения молодого актера, который пытается идти по стопам более опытных актеров, которыми я восхищаюсь, - написал он. - Однако теперь я понимаю, что хорошая роль - не единственный критерий для согласия участвовать в проекте".

В фильме "Зови меня своим именем" Шаламе сыграл талантливого студента музыки, у которого завязывается роман с американским ученым во время каникул в Италии.

Актера также можно увидеть в фильме "Леди Бёрд" (в России он выйдет в прокат в марте) режиссера Греты Гервиг, посвященном сложным отношениям девушки-подростка с матерью.

Гервиг работала с Алленом в 2012 году над фильмом "Римские приключения". Она также выразила сожаление, что согласилась на роль в этом фильме.

"Если бы я знала то, что знаю сейчас, я бы не снялась в этом фильме, - заявила она на прошлой неделе. - "Я никогда не работала с ним после этого - и никогда не буду".

Однако не все актеры отвернулись от знаменитого режиссера, снявшего, в частности, такие оскароносные фильмы, как "Энни Холл", "Ханна и ее сестры" и "Полночь в Париже".

Алек Болдуин, снимавшийся у Аллена в "Элис", "Жасмин" и в "Римских приключениях", назвал "отречение от него и его работ" печальным и несправедливым.

"Судмедэкспертизы по делу Аллена проводили два штата - Нью-Йорк и Коннектикут - и никаких обвинений ему предъявлено не было", - написал он в "Твиттере" во вторник, добавив, что гордится своими прошлыми работами с Алленом.

"Для хищника время вышло"

Приемная дочь Аллена Дилан Фэрроу обвинила его в сексуальном насилии, которое произошло, по ее словам, в 1992 году в Коннектикуте, в доме его бывшей жены (официально они не были в браке), актрисы Мии Фэрроу.

Обвинение в итоге Аллену не выдвинули, сам он всегда отрицал эту историю, заверяя, что она сфабрикована Мией Фэрроу.

История вновь всплыла на прошлой неделе, накануне вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе, в серии твитов от Дилан Фэрроу.

"Нельзя щадить хищников по причине их "таланта", - написала она, добавив, что будет смотреть трансляцию церемонии, "чтобы посмотреть, вышло ли время и для моего хищника".

В фильме "Колесо чудес", который был снят перед "Дождливым днем в Нью-Йорке", снялись Кейт Уинслет и Джастин Тимберлейк. В России картина выйдет в прокат 8 февраля.