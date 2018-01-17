Китайское агентство Dagong снизило суверенные рейтинги США до уровня Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co во вторник снизило суверенные рейтинги США по долговым обязательствам в национальной и иностранной валютах, ссылаясь на растущую зависимость крупнейшей экономики мира от заемных средств, сообщает Reuters.

Dagong сообщило, что снизило суверенные рейтинги с A- до BBB+ с негативным прогнозом. На этом же уровне китайское агентство оценивает экономики Перу, Колумбии и Туркменистана.

Растущая зависимость от модели экономического развития, опирающейся на заимствование средств, продолжит подрывать платежеспособность федерального правительства США, говорится в сообщении агентства.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, который приведет к увеличению $20-триллионого госдолга страны примерно на $1,4 триллиона за десять лет.

“Масштабное сокращение налогов непосредственно приводит к уменьшению имеющихся у федерального правительства источников погашения задолженности, и, таким образом, еще больше ослабляет способность правительства погашать свои обязательства”, - сообщило Dagong.

Посольство США в Пекине не дало немедленных комментариев.

Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s Investors Service ставят рейтинг США на высшую ступень - AAA. Агентство S&P Global с 2011 года поместило США на немного более низкий уровень AA+.

Правительство США сообщило ранее, что дефицит бюджета в декабре 2017 года составил $23 миллиарда по сравнению с $27 миллиардами годом ранее. Таким образом, бюджетный дефицит с начала финансового года достиг $225 миллиарда по сравнению с $210 миллиардами годом ранее.

По сообщению Dagong, правительству придется неоднократно поднимать потолок госдолга.

“Фактическая платежеспособность федерального правительства, по всей видимости, станет детонатором следующего финансового кризиса”, - сообщило агентство.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица в Китае, ответственные за резервы страны в иностранной валюте, рекомендовали замедлить темпы или вообще приостановить покупки гособлигаций США, поскольку рынок становится менее привлекательным для них. После публикации этого сообщения доходность американских госбондов выросла до десятимесячного максимума, а доллар ослаб.

Китайский валютный регулятор позднее опроверг это сообщение.

“Отход от признания ценности американских казначейских облигаций и доллара США на рынке станет мощной силой, которая разрушит хрупкую цепочку задолженности федерального правительства”, - говорится в сообщении Dagong.