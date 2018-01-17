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  17 января 2018
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В Сеуле состоялся монголо-южнокорейский бизнес-форум
Предыстория: Премьер Монголии выразил надежду на экономическую сделку с Южной КореейПродолжение: В Южной Корее ожидают увеличение квоты на трудовых мигрантов из Монголии
CA-NEWS (MNG) - В Сеуле 16 января состоялся монголо-южнокорейский бизнес-форум. Мероприятие прошло в рамках проходящего в эти дни официального визита премьер-министра Монголии Ухнаагий Хурэлсуха в Республику Корея, сообщает Монцамэ.

«В развитии страны значительная нагрузка ложится на предпринимателей. Мы будем укреплять взаимодоверие и всесторонне поддерживать их», - отметил премьер-министр на открытии форума. На открытии также выступили руководство торгово-промышленных палат и главы соответствующих министерств двух стран.

В частности, первый заместитель главы торгово-промышленной палаты Республики Корея Ким Жун Дон подчеркнул о наличии возможностей для сотрудничества с богатой природными ресурсами Монголией. «Мы рады расширить отношения, установленные ранее с предпринимателями Южной Кореи, которые создают 72% ВВП своей страны»,- сказал президент и председатель руководящего совета НТПП Монголии Б.Лхагважав в своем выступлении.

Участники бизнес-форума выразили заинтересованность в участии в инфраструктурных проектах и программах, и расширения сотрудничества в сельскохозяйственной, энергетической областях и в сфере обслуживания двух стран.

Объем торговли между двумя странами в 2017 году достиг $209 млн, где объем экспорта составил 12 млн, а импорт – $198 млн. Общий объем товарооборота вырос на 1,4%.

Общая сумма южнокорейских инвестиций, внесенных в Монголию за период с 1990 года, составил $512 млн. В настоящий момент, в Монголии зарегистрированы около 2400 хозяйственных единиц Южной Кореи, ведущих свою деятельность в сферах оптовой и розничной торговли, общественного питания, горнорудной промышленности и недвижимости.

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