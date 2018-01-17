РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Таджикистане доходы населения за последний год выросли на 10%
CA-NEWS (TJ) - Доходы населения Таджикистана за год выросли на 10%. Об этом заявил Сафарали Наджмиддинов, директор Агентства социального страхования и пенсии, на прошлой неделе на конференции в Душанбе.

По его словам, в 2017 году ВВП на душу населения по сравнению с двумя предыдущими годами вырос на 12%.

Однако Наджмиддинов не объяснил, каким способом был высчитан данный показатель. По его словам, реальный темп роста экономики достиг 7%, а объем ВВП – 60 млрд сомони.

Эксперты считают, что росту доходов населения способствовал рост денежных переводов от трудовых мигрантов: по официальной статистике, за 10 месяцев 2017 года объемы денежных переводов в Таджикистан увеличились на 18%.

Между тем ранее международные организации заявляли о снижении доходов таджикского населения. В частности, Всемирный банк опубликовал прошлым летом исследование, в котором говорится, что 13% населения Таджикистана проживает за чертой бедности, и с 2009 года данный показатель практически не изменился.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×