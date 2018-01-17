В Таджикистане доходы населения за последний год выросли на 10%

- Таджикистан, общество
- 9:23, 17 января 2018
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По его словам, в 2017 году ВВП на душу населения по сравнению с двумя предыдущими годами вырос на 12%.
Однако Наджмиддинов не объяснил, каким способом был высчитан данный показатель. По его словам, реальный темп роста экономики достиг 7%, а объем ВВП – 60 млрд сомони.
Эксперты считают, что росту доходов населения способствовал рост денежных переводов от трудовых мигрантов: по официальной статистике, за 10 месяцев 2017 года объемы денежных переводов в Таджикистан увеличились на 18%.
Между тем ранее международные организации заявляли о снижении доходов таджикского населения. В частности, Всемирный банк опубликовал прошлым летом исследование, в котором говорится, что 13% населения Таджикистана проживает за чертой бедности, и с 2009 года данный показатель практически не изменился.