В Таджикистане доходы населения за последний год выросли на 10%

- Доходы населения Таджикистана за год выросли на 10%. Об этом заявил Сафарали Наджмиддинов, директор Агентства социального страхования и пенсии, на прошлой неделе на конференции в Душанбе.

По его словам, в 2017 году ВВП на душу населения по сравнению с двумя предыдущими годами вырос на 12%.

Однако Наджмиддинов не объяснил, каким способом был высчитан данный показатель. По его словам, реальный темп роста экономики достиг 7%, а объем ВВП – 60 млрд сомони.

Эксперты считают, что росту доходов населения способствовал рост денежных переводов от трудовых мигрантов: по официальной статистике, за 10 месяцев 2017 года объемы денежных переводов в Таджикистан увеличились на 18%.

Между тем ранее международные организации заявляли о снижении доходов таджикского населения. В частности, Всемирный банк опубликовал прошлым летом исследование, в котором говорится, что 13% населения Таджикистана проживает за чертой бедности, и с 2009 года данный показатель практически не изменился.