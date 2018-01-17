Президент Казахстана провел встречу c представителями деловых кругов США

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана в рамках официального визита в Вашингтон провел встречу c представителями деловых кругов США, сообщает пресс-служба Акорды.

Поприветствовав участников круглого стола, Нурсултан Назарбаев выразил благодарность за организацию встречи. В ходе своего выступления президент Казахстана подчеркнул стратегический характер отношений между Казахстаном и США.

"Америка занимает второе место по объемам прямых инвестиций в казахстанскую экономику. За годы независимости со стороны ваших компаний в Казахстан инвестировано более 50 миллиардов долларов. За прошлый год товарооборот между нашими странами составил около двух миллиардов долларов. В нашей стране с участием американского капитала успешно осуществляют деятельность более 500 компаний в энергетике, транспорте, инновациях, медицине и других сферах. Среди наших крупных партнеров: "Шеврон", "Эксон Мобил", "Дженерал Электрик", "Хэллибертон" и другие компании", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил особую значимость принятого совместного заявления о расширенном стратегическом партнерстве, охватывающего широкий спектр двусторонних отношений. Также глава государства остановился на процессе развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана и рассказал о принимаемых государством мерах по созданию условий для ведения бизнеса.

⇳

"На постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата, защите прав инвесторов. Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации о международных инвестициях. Для граждан 62 стран, в том числе и США, у нас введен безвизовый режим. Либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. Функционируют 11 специальных экономических зон и 22 индустриальные зоны, где предусмотрено наличие необходимой инфраструктуры и преференций", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Обращаясь к американским бизнесменам, Нурсултан Назарбаев пригласил их участвовать в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе. Кроме того, Президент Казахстана рассказал о ходе реализации в стране программы приватизации, а также перспективах развития проектов в сфере "зеленой экономики".

"В прошлом году мы с успехом провели Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего". Она предоставила уникальную возможность продемонстрировать высокотехнологичный и интеллектуальный потенциал всей планеты в сфере "чистой" энергетики. Наследие выставки будет и дальше служить задачам инновационного и устойчивого развития. В частности, на базе инфраструктуры ЭКСПО будет функционировать Международный центр по развитию "зеленых" технологий и инвестиций. Он призван способствовать реализации "зеленых" проектов в стране и регионе", - сказал президент Казахстана.

В завершение выступления Назарбаев выразил уверенность в том, что проведенная встреча придаст импульс сближению двух стран и укреплению взаимовыгодного партнерства. В ходе встречи представители деловых кругов США проявили высокую заинтересованность в расширении экономического сотрудничества с Казахстаном.



