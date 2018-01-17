Трамп после встречи с Назарбаевым заявил о желании видеть мигрантов в США «отовсюду»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в стране мигрантов из любых государств. Такое заявление он сделал после встречи со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне, сообщает Reuters и CNN.

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», - сказал Трамп, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы.

12 января осведомленные источники Reuters сообщили, что Трамп, комментируя на совещании в Белом доме законопроект, касающийся иммиграции, сказал: «Зачем нам все эти люди из Африки? Эти страны — вонючие дыры... Нам нужно больше людей из Норвегии». По мнению присутствовавших, президент имел в виду мигрантов в США из Гаити, Сальвадора и ряда африканских стран.

Эти слова вызвали протест со стороны общественности, представителей иностранных государств, ООН. В частности, расистскими их назвали представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл и экс-госсекретарь США, главная соперница Трампа в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон. Посол Панамы в США в знак протеста против выражений Трампа покинул свой пост.

Сам президент позднее сказал, что во время заседания употреблял «резкие выражения, но не такие». Он также заявил, что не считает себя расистом. «Я - наименее расистский человек, у которого вы когда-либо брали интервью», - сказал президент на пресс-конференции во Флориде.